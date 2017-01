Invraisemblable : Après 16 opérations, retour à la vie normale pour « l’homme-arbre »

Il va maintenant pouvoir mener une vie normale. Abul Bajandar, un Bangladais de 27 ans, était surnommé l”‘homme-arbre” en raison des verrues géantes qui donnaient à ses mains et à ses pieds une allure d’écorce. Il vient de subir avec succès quelques 16 opérations au Dhaka Medical College Hospital.



Une maladie rarissime



Ces excroissances, on l’imagine sans peine, compliquaient son quotidien. Le simple geste, pourtant anodin de prendre sa fille de trois ans dans les bras, devenait un enfer. “Je croyais que je ne pourrais jamais porter mon enfant, a-t-il confié après l’opération. Je me sens beaucoup mieux, je peux tenir ma fille sur mes genoux et jouer avec elle. J’ai hâte de rentrer à la maison.”



C’est à l’adolescence que les verrues d’Abul Bandajar ont commencé à pousser. Mais il y a cinq ans, leur développement s’est accéléré et étendu. On lui a diagnostiqué un cas d’épidermodysplasie verruciforme, une maladie de peau génétique extrêmement rare. Seules trois autres personnes au monde en sont atteintes.



“Ses mains et ses pieds sont presque guéris”