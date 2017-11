Internet plus sûr et fiable, indispensable au développement de l’Afrique

(TIC Mag) – D’après l’Internet Society, de nombreux pays africains ont fait des progrès significatifs en ce qui concerne la création d’un secteur d’activité de l’Internet, avec de vastes réformes axées sur l’augmentation du réseau à haut débit. C’est la substance d’un rapport de l’Internet Society paru le 23 novembre courant et intitulé « Promouvoir l’économie Internet africaine » qui indique que plusieurs pays ont réussi dans le développement de plateformes en ligne, favorisant ainsi la croissance des entreprises locales en les incitant à aller davantage en ligne.



De manière globale, le rapport souligne comment une plus large utilisation d’Internet et la numérisation de l’économie traditionnelle stimuleront la croissance économique en Afrique. Il examine en outre l’adoption et l’utilisation d’Internet par les entreprises et les gouvernements de la région, identifiant les obstacles à surmonter pour créer une économie d’Internet offrant des services innovants, des opportunités d’emploi et une croissance des revenus à travers le continent.



« Promouvoir l’économie Internet africaine » décrit également ce que l’on devrait faire pour que l’Afrique profite pleinement de l’opportunité numérique offerte par Internet. Il met en évidence les succès locaux ainsi que les défis plus larges, en proposant des recommandations pour les décideurs politiques en Afrique. Comme propositions le rapport préconise que l’Afrique a besoin d’une infrastructure Internet sécurisée et fiable, à laquelle les utilisateurs font confiance.