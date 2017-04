Inspiration: A 25 ans, Kevin crée une entreprise pour réduire le taux de chômage en Côte d’Ivoire

Bissié Kevin Ruben a une licence en langues étrangères appliquée au commerce international. Français d’origine ivoirienne, le désir de ce jeune entrepreneur a toujours été d’investir et d’entreprendre en Côte d’Ivoire. C’est ainsi, qu’en mai 2016, avec des amis, il conçoit un projet de mise en relation entre prestataire de service et particulier.



« Du projet à sa réalisation concrète, nous avons pris 7 mois » Explique-t-il.



La première étape a été la recherche de prestataire.



Kevin et son équipe ont pu, pour le moment, mobiliser une trentaine de prestataire de service dans différents domaines d’activités. Le challenge quotidien lié à son activité est de convaincre les particuliers de la fiabilité de ses prestataires.



“Malgré un taux de croissance de 8 %, le taux de chômage des jeunes atteint 25 % en Côte d’Ivoire. Dans le but de réduire ce taux, J’ai mis en place kurbyafrica en 2016 avec des amis. “ ajoute t’il.



“Nous sommes de jeunes entrepreneurs, ambitieux qui veulent changer le quotidien des ivoiriens.” souligne-t-il.



Pour se faire connaitre et pour ne pas rester en marge de l’écosystème entrepreneurial ivoirien, il a décidé de s’inscrire aux différentes compétitions qui permettent aux entrepreneurs de vendre leur projet à des potentiels investisseurs.



En effet, Kevin a participé à Get In The Ring, un concours de Pitch, retrouvez plus d’informations sur le dit concours en faisant un clic ici.



A la question de savoir pourquoi, il participé au concours Get in the ring, il répond tout simplement que c’est pour représenter son pays, la Côte d’Ivoire au plan international.



« J’avoue, j’étais stressé sur le ring, mais il y avait aussi, la joie de parler de mon entreprise » fait-il savoir. Il n’a certes, pas remporté le premier prix, mais il est heureux d’être arrivé en quart de final.



Ses ambitions



Bissié kevin ambitionne de faire de son entreprise dans les 5 ans à venir, le numéro 1 de la mise en relation entre prestataire de service et particuliers en Afrique. Selon lui, entreprendre n’est certes pas facile, mais c’est possible. Même si l’écosystème entrepreneurial en Côte d’Ivoire n’offre pas assez d’opportunité aux jeunes entrepreneurs, ce jeune motivé et déterminé, invite les jeunes africains à s’armer de courage et à continuer de croire aux rêves qu’ils ont.