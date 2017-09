Informatique - Windows 7: Fait de la résistance et reste le numéro 1 des OS

Régulièrement, le site Net Market Share fait le point sur les parts de marché des différents systèmes d’exploitation, et durant l’été, même si Windows 10 a connu une croissance, cette hausse est restée modérée car Windows 7 fait de la résistance. Deux ans après son lancement, Windows 10 détient désormais 27,99 %, ce qui en fait le second OS le plus installé sur les PC.



Windows 7 reste numéro 1 et Windows 10 est loin de pouvoir le rattraper



La première place de ce classement est détenue par Windows 7 qui parvient toujours à s’accrocher à ses 48,43 % de parts de marché. Windows 8 et 8.1 affiche 7,42 % et Windows XP parvient toujours à faire tourner 6,07 % des PC.



En deux ans, le paysage des systèmes d’exploitation de bureau a bien changé, car si l’on prend les statistiques d’août 2015, Windows 8.1 représentait 15,86 %, Windows 7 environ 60,75 % et Windows XP représentait encore 13,09 % du marché.



Dans l’ensemble, Microsoft a encore grignoté sur les terres de la concurrence, puisqu’en 2015 la firme de Redmond détenait 88,74 % des parts du marché dans le domaine des OS de bureau, deux ans plus tard l’entreprise détient désormais 90,37 %. Sur cette période, Apple a donc perdu du terrain et macOS passe de 7,66 % à 5,85 %.



Microsoft aura un effort très important à faire, s’il souhaite remplacer Windows 7 un jour, car la stabilité et la fiabilité de l’OS sorti en 2009 semblent avoir conquis le cœur des particuliers et des entreprises, qui ne sont visiblement pas encore disposés à passer à Windows 10. Il faudra voir comment les chiffres évolueront après la sortie des prochaines Fall Creators Update.