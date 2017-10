Infidélité: il m'a trompée avec un membre de ma famille

Quand vous avez soupçonné votre conjoint d’infidélité et que vous avez trouvé de plus en plus d’indices confirmant l’adultère, la trahison vous a dévastée. Mais quand vous avez appris avec qui il vous avait trompée, le choc a été double : il vous a trompée avec un membre de la famille. Double coup de massue donc, double trahison. Comment réussir à surmonter l’insurmontable ? Faut-il pardonner ou rompre les liens ? Comment protéger le reste de la famille ? Autant de questions délicates auxquelles Fourchette et Bikini tente de répondre ici.



L’infidélité : rester ou ne pas rester, un choix propre à chaque couple



Quand un homme trompe une femme (ou inversement bien entendu !), et que celle-ci l’apprend, elle doit alors décider de pardonner ou de mettre fin à leur relation. Bien entendu, il n’y a pas de règle en la matière, et chaque couple est singulier, chaque situation est différente. Un unique écart d’un soir, avoué aussitôt avec honnêteté et d’immenses regrets apparents, peut sans doute se surmonter plus aisément que la découverte par soi-même que monsieur mène une double vie mensongère, ayant une relation extra-conjugale qui dure depuis des mois. A chaque personne trahie de décider de poursuivre ou non la relation, d’accorder pardon et confiance, de redonner une chance à l’autre, de prioriser l’équilibre de la famille et des enfants avant le couple lui-même...



La trahison familiale, particulièrement difficile à dépasser



Bien sûr, dès lors qu’il s’agit d’une infidélité avec un membre de la famille, l’affaire semble plus compliquée encore. Non seulement vous avez été trahie par votre conjoint, mais en plus vous l’avez été également par un membre de la famille ! Cette double trahison est donc doublement douloureuse, et la décision à prendre doublement délicate.



Faut-il pardonner aux deux ? A l’un des deux ? A personne ? Encore une fois, à chaque situation ses particularités, ses tensions, ses solutions… On ne peut généraliser sur le sujet. En revanche, il semble pertinent de conseille à chaque cas de privilégier la communication avec les deux personnes concernées, aussi gênant cela puisse-t-il paraître. Car pour prendre une décision, il va falloir comprendre comment votre conjoint en est arrivé à passer à l’acte avec votre cousine, votre sœur, ou votre tante… Est-il amoureux d’elle ? Est-ce juste une attirance ? Cela a-t-il duré longtemps ? Et il va également falloir poser ces mêmes questions au membre de la famille concerné, pour cerner au mieux la situation. En fonction des réponses, bien sûr, votre décision va s’orienter plutôt vers le pardon, ou plutôt vers la rupture.

La famille entière victime de l’infidélité



Au-delà de vous-même, c’est votre famille entière qui va être impactée par cette infidélité. Des tensions intrafamiliales vont se faire ressentir, jusqu’à faire souffrir l’ensemble de la famille. Si vous pensez qu’avec le temps les choses peuvent s’apaiser, et que l’histoire est « close », tant mieux. En revanche, si la trahison vous semble impossible à surmonter, que votre souffrance est trop importante et que vous considérez que le manque de respect que vous avez subi est impardonnable, ne culpabilisez surtout pas à mettre fin à votre couple et à rompre les liens avec celle avec qui votre conjoint vous a trompée, fusse-t-elle de la famille proche. Mieux vaut parfois une rupture nette et assumée pour ensuite aller de l’avant, ailleurs, dans votre intérêt comme dans celui de la famille qui vivrait mal des tensions et rancoeurs palpables à chaque réunion familiale.