Inde : A 8 mois, une fillette pèse 17 kilogrammes (vidéo)

Dans le nord de l'Inde, des parents sont désemparés. Leur petite fille de huit mois a atteint les 17 kg, soit le double du poids normal d'un enfant de son âge.



L'enfant demande de la nourriture constamment, rapportent ses parents à Barcroft TV. A sa naissance, elle pesait pourtant un poids raisonnable pour son âge mais elle a commencé à grossir à partir de quatre mois.



Un diagnostic impossible



«Après quatre mois, on a réalisé que son poids augmentait», explique sa mère. «Elle demande du lait et de la nourriture souvent, elle n'arrête pas de manger, quatre fois plus qu'un enfant de son âge, si je ne lui donne rien, elle commence à pleurer», détaille la jeune femme de 21 ans.



Pour trouver l'origine de cette prise de poids inhabituelle, le couple a conduit son enfant chez le médecin familial. Mais le docteur n'a pas pu établir de diagnostic, une prise de sang étant impossible. «La prise de sang n'est pas possible parce que sa peau est très épaisse, on ne peut pas effectuer de diagnostic», s'inquiète le médecin, confronté à cette situation «pour la première fois».

30 millions d'obèses en Inde



Pour s'en sortir, Chahat Kumar doit consulter un pédiatre spécialiste. Mais ses parents n'ont pas les moyens nécessaires pour l'envoyer à l'hôpital d'Amritsar, dans l'Etat du Punjab. «Nous voulons qu'elle soit capable de jouer avec les autres enfants», espère sa mère. Mais depuis quelque temps, l'enfant a des problèmes pour respirer et dormir, précise le «Daily Mail». A 8 mois, une fille est censée peser entre 6 et 10 kg.



D'après une étude citée par «The Indian Express», 30 millions de personnes souffrent d'obésité en Inde. Environ 20% des enfants scolarisés sont en surpoids.