Ils décident de simuler une fellation le jour de leur mariage, la photo enflamme la toile

“La vie est déjà assez prude comme ça”. Michel van der Klooster a pris en photo deux mariés le jour de leur union. Loin de vouloir les faire poser devant un paysage paradisiaque comme la plupart des mariés, il a décidé de les mettre en scène. Une mise en scène pour le moins originale… La mariée, toujours dans sa robe blanche, est à genoux. Face à elle, son époux, le pantalon sur les chevilles. Les deux tourtereaux ont décidé de mettre en scène une fellation pour illustrer tout l’amour qu’ils se portent. Sans trop de surprise, la photo a fait le tour du web suscitant de nombreuses réactions. Pas seulement positives.



Sur son compte Facebook, le photographe néerlandais a donc voulu s’expliquer. Il a ainsi donné des détails sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée la séance photo: “Je ne veux pas que les parties intimes soient visibles sur les photos mais tout ce qui peut en créer l’illusion est intéressant”, écrit-il. “Ils étaient un couple très enthousiaste. C’était un mariage sympathique et décontracté où tout ne devait pas être forcément formel”.



Malgré ce message et l’envie plus qu’explicite des époux de conduire ce shooting photo de manière décalée, les critiques sont présentes. Pour le photographe professionnel, tout est une question de modernité: “Quiconque pense que c’est offensant vit encore en 1996, selon moi. De toutes les photos que j’ai prise, celle-ci est la plus amusante et qui sera toujours drôle à décrire dans dix ans”. Grâce au buzz créé par la photo, son agenda est rempli pendant jusqu’à l’année prochaine.



Closer Mag