Il met sa vie en danger en gagnant un jackpot !

Il s’agit d’une histoire assez inhabituelle, en général les gagnants de jackpots sont d’abord choqués, puis heureux, puis enfin peuvent s’adonner à leurs rêves les plus fous ! Ce n’est pas complètement le cas de MM, un irakien qui a gagné à la loterie américaine ! Le choc oui, la surprise oui, mais ensuite, la peur… Revenons sur cette aventure !Tout d’abord, comment est-ce possible ? M.M. jouait depuis un certain temps aux loteries américaines en ligne lorsqu’un représentant du site de jeu lui a téléphoné . Comme il l’a ensuite raconté, M.M. était en voiture au moment de l’appel, en direction vers sa banque. Il ne pouvait en croire ses oreilles ! Il avait gagné 6,4 millions de dollars à une loterie de l’Oregon, sans jamais quitter Bagdad !Mais, en plus d’une somme super-généreuse qui lui tombait dessus, M.M. a vite compris que ce gain mettait sa vie et celle de ses proches en danger. Si le gain s’était ébruité, lui et sa famille auraient pu être menacés, ou pire encore…Il a donc demandé au site de jeu theLotter de rester anonyme. Du côté du site, aucun problème, mais la loterie Oregon MegaBucks à laquelle M.M. a gagné, n’a pas l’habitude de ne pas dévoiler les noms de ses gagnants.Avec l’aide du site, qui a accompagné le gagnant jusque dans l’Oregon pour récupérer son gain en personne, l’anonymat de M.M. a été assuré. La loterie Oregon megaBucks a en effet saisi le danger qui planait sur la tête de M.M. et de sa famille et a donc accepté de ne pas divulguer l’identité du gagnant. Cette nouvelle a permis à M.M. de profiter pleinement de son gain, sans avoir à s’inquiéter pour d’éventuelles menaces !Cette histoire si peu commune a été relayée dans de nombreux médias de toutes origines. Le New York Times , CNN, NBC, etc… chez les américains, mais aussi le Point, l’Express… en France.Au final, M.M. a préféré encaissé son gain de manière annuelle, il recevra donc, pendant 20 ans consécutifs, la somme de 256.000$ - heureusement, toute cette histoire s’est merveilleusement terminée et il y’aura eu bien plus de gain que de mal !