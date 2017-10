Il joue le numéro de son agence d’intérim... et gagne 6 millions d'euros au loto !

À ce moment précis, l'homme en question se trouve dans un dépositaire de presse de la commune du Luc, dans le Var. Il décide de jouer au loto. Il inscrit sur le fameux bulletin le numéro de téléphone de son agence d'intérim et y ajoute la date de naissance de son fils. Il fait alors valider son bulletin de 2,20 euros. Ces numéros lui rapporteront finalement 6 millions d'euros. Selon la Française des jeux il va investir dans l’immobilier et profiter de la vie.Cette histoire nous rappelle celle de Mavis Wanczyk, mère de famille âgée de 53 ans qui, en août dernier, avait décroché la plus grosse cagnotte jamais remportée par un seul billet de loterie aux Etats-Unis ! Cette dernière recevait un chèque de 758,7 millions de dollars. Sa première décision avait été de quitter sur-le-champ son emploi dans un hôpital. "J'ai gagné, j'ai peur, mais ça va aller. Je suis encore en train de descendre de mon nuage et je veux juste être moi, être seule et pouvoir décider ce que je veux faire", déclarait-elle dans la foulée. Paris Sportifs : Comment Gagner Tous Les Jours