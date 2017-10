Il adopte une fillette de 18 mois puis la tue 2 semaines plus tard

Matthew Scully (photo) et Craig Hicks se sont mariés en 2012.



Ils ont adopté Elsie, une fillette de 10 mois retirée à sa mère toxicomane, en septembre 2015 et ont obtenu l'adoption définitive le 10 mai 2016.



Le 25 mai 2016, Matthew, devenu papa au foyer, se trouvait seul avec la fillette dans la maison située à Llandaff, dans la banlieue de Cardiff (Grande-Bretagne).



Il a appelé les secours et leur a dit : “Je changeais ma fille pour la mettre au lit et elle s’est mise à devenir de plus en plus molle… Oh ! Mon Dieu ! C’est horrible !… “.



Les secours, arrivés sur les lieux, ont transporté Elsie à l'hôpital où elle est décédée 4 jours plus tard. L'autopsie a révélé que la fillette avait été secouée et battue. Elle avait le crâne, le fémur gauche et plusieurs côtes fracturés.



L'enquête a révélé que, le 10 mars 2016, Matthew avait déjà appelé les secours car la petite souffrait de plusieurs blessures dont une fracture à la cheville.



Aux ambulanciers, Matthew a raconté qu’elle était tombée dans l’escalier. À l’époque, personne, pas même son mari, n’imaginait qu’il mentait.



Le procès de Matthew Scully-Hicks s'est ouvert ce mercredi. Le verdict sera connu dans 5 semaines.