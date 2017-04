Hamed Bakayoko : « Si un jeune n'a pas foi en lui, personne ne lui donnera sa chance »

À cette occasion, Hamed Bakayoko a exhorté les jeunes à croire en leur chance : « Si un jeune n’a pas foi en lui, personne n’aura foi en lui. Si un jeune n’a pas confiance en lui et en son avenir, personne ne lui donnera la chance d’avoir un avenir meilleur. J’ai senti en vous une énergie qui m’a fait plaisir. Je vous demande de garder cet optimisme. C’est avec la foi, la confiance, la détermination et le travail qu’on arrive au succès. (…) Si vous désespérez de vous et de votre pays, le pays va reculer avec vous.



(…) Le président a compris que si tu veux être un bon président dans un pays bien, il faut donner du travail aux jeunes. (…) Si les jeunes souffrent, le banditisme gagne du terrain. Quand les jeunes n’ont pas de travail, les parents sont malheureux. Tous ces projets qui vont traiter la question de l’emploi jeune sont des projets prioritaires. (…)



Aujourd’hui en Côte d’Ivoire on parle de développement, de construction. Nous ne sommes plus dans les bagarres, les querelles, dans la crise. Il n’y a pas de coups de feu tous les jours à Abidjan, on ne se tue pas entre frères. Nous travaillons pour la réconciliation qui est un projet très important pour chacun de nous. Car, avec la réconciliation, on vivra en paix pour développer notre pays. Que Dieu fasse que les jeunes de ce pays soient porteurs de vraies espérances pour eux-mêmes et pour leurs familles. »



Il les a, également rassurés, qu’avec cette opération, ce sont plus 400 jeunes qui ont, aujourd’hui, un début de travail.



« C’est une école qui va être rafraichie. Tout ceci apporte un plus dans notre marche vers le développement. C’est vrai, la croissance appelle beaucoup d’impatience. Mais, nous sommes engagés avec le président Ouattara à tout mettre en œuvre pour vous offrir une meilleure vie. La Côte d’Ivoire avance. N’écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui veulent faire croire que tout va mal », a poursuivi le ministre d’État , ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.



Selon lui, la Côte d’Ivoire a des bâtiments vieux de 25 ans qui n’ont jamais été rafraîchis. Or, a-t-il fait remarquer, l’Ivoirien est frais et aime sa propreté, son élégance : « L’Ivoirien donne envie et ne peut pas vivre dans des bâtiments défraîchis. C’est donc bien d’engager une sensibilisation nationale afin que le privé et le public agissent dans le sens de l’amélioration de nos cadres de vie. (…) On a beaucoup de bâtiments qui ont besoin d’être rafraîchis ».



Le représentant du Premier ministre a, ensuite, fait savoir que les prochaines étapes pour marquer l’opération sont le Plateau le vendredi 7 avril 2017, Marcory et Cocody le samedi 8 avril 2017, et ainsi de suite.



Il a saisi l’occasion pour rassurer le maire de Koumassi, Raymond N’Dohi, que les routes de sa commune seront remises en état : « Je peux vous rassurer que la commune de Koumassi est en bonne place concernant la réalisation par le gouvernement de projets de réhabilitations de routes et d’assainissement. »



Au nom du Premier ministre Amadou Gon, Hamed Bakayoko a ensuite donné le coup de peinture de lancement de l’opération.



Le coordonnateur du bureau de coordination des programmes emploi (BCP-emploi), Bamba Adama, a révélé que le coût global de cette opération s’élève à de 871 041 838 FCFA.



La cérémonie s'est tenue en présence du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et du Ministre de la Promotion de la Jeunesse de l'Emploi des Jeunes et du Civisme.



Alex A