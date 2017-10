Guillaume Soro en vedette à la Une des journaux ivoiriens

Guillaume Kigbafori Soro, le président de l’Assemblée nationale, est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire national.Guillaume Soro, selon Le Patriote, invite ses proches à »calmer le jeu et cesser d’injurier ». Pour l’heure, explique le chef du Parlement, »2020 n’est pas ma préoccupation », rapporte le journal. »2020 n’est pas dans mon agenda », insiste M. Soro dans les colonnes de Le Jour Plus.



Ce qui fait écrire à Notre Voie »Soro veut-il renoncer » à la présidentielle 2020? Pourtant, relève Soir Info, en présence d’une foule de visiteurs, Soro parle encore : ‘’ Tu prétends vouloir diriger des gens et tu ne connais même pas leur langage », rapporte ce confrère.



Présidentielle 2020 : ‘’les dernières confidences de Soro lors d’une réunion », affiche L’Inter qui croit savoir ‘’ce qu’il dit de ses ambitions pour 2020 ». Soro à Ouattara : ‘’ Quand tu es fort, n’écrase pas les faibles », titre Le Temps. ‘’On ne peut pas me contraindre pour être soumis », ajoute le président de l’Assemblée nationale dans les colonnes du journal.



‘’N’injuriez personne sur internet…approchez ceux qui vous insultent », conseille Guillaume Soro à ses proches, selon L’Intelligent d’Abidjan. Pour le Quotidien d’Abidjan, Soro s’adresse à ‘’son plus farouche adversaire du moment » en ces termes : ‘’ Tu prétends diriger des gens et tu ne connais même pas leur langage ».



La visite d’amitié et de travail du chef de l’Etat ivoirien au Nigéria est, également, commentée par la presse locale. A ce propos, Fraternité Matin rapporte que ‘’les relations bilatérales, la lutte contre le terrorisme, la situation au Togo et au Libéria » étaient au centre du ‘’tête-à-tête Ouattara-Buhari, hier à Abuja ». ‘’1h de tête-à-tête Ouattara-Buhari », précise Le Nouveau Réveil là où L’Intelligent d’Abidjan croit savoir ce que les deux présidents ‘’se sont dit ».