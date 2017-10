Guerre au sommet : Ouattara veut savoir ce que Soro a fait et qui il a rencontré en Russie

« Cette rencontre de haut niveau des présidents des 173 parlements sera l’occasion d’examiner plusieurs sujets d’intérêt commun autour du thème ‘’promouvoir le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interculturel », annonçait le communiqué de presse de l’Assemblée nationale ivoirienne. En marge de cette rencontre internationale, Guillaume Soro s’est entretenu avec le Camerounais Martin Chungong Secrétaire général de l’Union interparlementaire dont il s’est dit ‘’satisfait’’ du bilan à la tête cette organisation parlementaire mondiale.



Dans la communication du chef du parlement ivoirien que nous avons consultée sur sa page facebook officielle, il a été aussi question avec Martin Chungong de l’appui de son organisation à « poursuivre sa caravane de la réconciliation et de la paix, comme accompagnement du thème de la présente législature qui porte sur cette question lancinante dans son pays. Réconciliation dans laquelle d’ailleurs, il souhaite une implication totale des députés ivoiriens. » Lit-on le document publié le mercredi 18 octobre à 13h 18mn48s. Mais il n’y a pas que le Secrétaire général de l’UIP que Guillaume Soro a rencontré en Russie.



Il est à noter que, outre le Camerounais Martin Chungong Secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP), le chef du parlement ivoirien a aussi rencontrées de nombreuses personnalités russes dont notamment Mme Galina Keralova. Cette dernière est la vice-présidente du Conseil fédéral de la fédération de Russie. Le Conseil de la Fédération (en russe : , Soviet Federatsii) au nom complet de Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la fédération de Russie (en russe : , Soviet Federatsii Federal’nogo Sobrania Rossiskoï Federatsii) est un des organes législatif du Parlement russe.



Il est constitué de deux chambres à savoir, le Conseil de la Fédération représentant la Chambre haute et la Douma d’État représentant la Chambre basse. Le Conseil de la Fédération est composé de deux représentants pour chacun des 85 sujets fédéraux. Ainsi sont représentés 22 républiques, 46 oblasts (provinces), 9 krais (territoires), un oblast autonome, 4 districts autonomes et 3 villes fédérales. C’est une institution qui, il faut le souligner, reflète dans ses activités les intérêts et les points de vue des différents sujets de la fédération de Russie.