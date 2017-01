Grève des fonctionnaires en Côte-d’Ivoire: Des élèves manifestent contre « l’indifférence des autorités »

Mécontents d’être privés de cours en raison d’une grève des enseignants qui dure depuis le 9 janvier, des élèves de plusieurs établissements dans des villes de l’Intérieur de la Côte d’Ivoire ont manifesté lundi, parfois dans la violence.



Des élèves de plusieurs écoles à Gagnoa (centre-ouest), Daloa (centre-ouest) et Man (ouest) sont sortis dans la rue pour réclamer la reprise des cours et dénoncer l’indifférence des autorités face à la grève des fonctionnaires.



A Gagnoa, des écoliers ont bloqué pendant quelques heures le rond-point de l’hôpital régional, avant d’être dispersés par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène selon des témoins contactés par ALERTE INFO.



A Man, ils ont bloqué l’entrée principale de la ville et saccagé les locaux de la station locale de la télévision nationale (RTI).



A Daloa, la police a dû également user de lacrymogène pour dispersés des élèves qui se dirigeaient vers le marché de la ville pour perturber les commerces.



Des mouvements similaires auraient été signalés dans d’autres villes comme Bouaké, Yamoussoukro (centre) et Guiglo (ouest) où des élèves ont saccagé les locaux du commissariat de police.



Les fonctionnaires, notamment ceux de l’éducation, ont entamé un mouvement de grève le lundi 9 janvier. Parmi les principales revendications des grévistes, la contestation de la réforme des retraites décidée en 2012, mais dont les premiers effets se sont véritablement fait sentir en 2016 avec la mise à la retraite des fonctionnaires concernés par la loi.



Cette réforme fait passer l’âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les grades les plus élevés. Les cotisations augmentent de 6 à 8,33% du salaire, alors que dans le même temps, les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories de l’administration publique.



Selon les chiffres officiels, celle-ci emploie quelque 200 000 fonctionnaires en Côte d’Ivoire.



Serge Alain Koffi



Alerte info/Connectionivoirienne.net