Grand Ménage à Adjamé :La mairie annonce une perte de 5 millions de F Cfa

Des milliers de commerçants qui y exerçaient leurs activités ont été déguerpis. Les magasins, box et étals qui leur servaient de lieu de commerce ont été démolis, par plusieurs bulldozers. Pour les empêcher de s'y installer ou de reconstruire les magasins et autres box, les matériaux et autres débris broyés par les engins étaient automatiquement enlevés par des fourchettes et transportés à l'aide de gros camions réquisitionnés vers une décharge. En plus du bruit assourdissant que faisaient les bulldozers, il faut ajouter les aller-retours des camions chargés du ramassage des débris, des gravats et autres tôles froissées. La ministre à la tête d'une équipe donnait des directives afin que ce boulevard retrouve son visage d'antan. Des vendeuses ambulantes qui rusaient avec les équipes de l'Anasur ont vu leurs marchandises être confisquées.



De fait, juste après le passage des engins, celles-ci revenaient aussitôt se réinstaller. C'est dans cette position de cache-cache que des commerçants déroutés ont confié qu'ils ont payé chacun 500.000 F Cfa à la mairie pour occuper le domaine public. Pour Anne Désirée Ouloto, la Côte d'Ivoire est un pays de droit qui a mis en place des lois qu'il faut respecter. Et tous ceux qui fouleront au pied ces règles, a-t-elle dit, paieront les conséquences. A en croire la ministre, il n'est écrit nul part qu'il faut exercer l'activité commerciale sur la chaussée...