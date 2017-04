Grand Alépé : Un père mis aux arrêts pour inceste. Il dopait sa fille pour avoir des rapports sexuels avec elle

Il est suspecté de doper régulièrement sa fille pour entretenir des rapports sexuels avec cette dernière rapporte les confrères de koaci.com.



Pour son dernier acte d’inceste, ce dernier invite sa progéniture à l’accompagner au champ. Arrivés sur les lieux, il veut coucher avec elle, cette fois, sans la mettre dans état second. Chose qu’elle aurait refusé, mais le père incestueux va la brutaliser jusqu’à obtenir gain de cause.



Malgré sa mise en garde contre sa fille afin qu’elle ne révèle pas son acte, cette dernière y fait fi et informe les autorités coutumières. La chefferie prend alors des sanctions contre le père incestueux, et sa fille lui accorde aussi son pardon.



Alors qu’il croyait que l’affaire était classée, que monsieur Charli contre toute attente, va recevoir la visite des forces de l’ordre, qui ont été mis au parfum de ses actes par des personnes anonymes.



Le père de la fille a donc été mis aux arrêts pour inceste et devra surement répondre devant la loi pour son acte ignoble.