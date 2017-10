Google dévoile des écouteurs qui traduisent en simultanée

Parmi les nombreuses nouveautés présentées lors de sa conférence, Google a dévoilé les Pixel Buds. Des écouteurs sans fil qui serviront aux nouveaux smartphones Pixel 2 et Pixel 2 XL dont le port mini-jack a disparu. Mais à la différence des AirPods d'Apple, ils seront compatibles avec tous les appareils supportant le Bluetooth (même les iPhone !).



Si ces Pixel Buds permettent d’écouter de la musique ou de téléphoner sans avoir son smartphone collé à l’oreille, ils embarquent surtout Google Assistant et peuvent indiquer votre chemin, rappeler vos rendez-vous, lire des messages… Mais la cerise sur le gâteau reste la traduction instantanée. Le micro intégré aux écouteurs saisit votre voix et traduit ce que vous dites via le haut-parleur de votre smartphone. A l'inverse, ils traduiront les propos de votre interlocuteur dans votre oreillette.



Pour utiliser cette nouvelle technologie, il faudra néanmoins les associer aux smartphones Pixel 2 et Pixel 2 XL. Ces écouteurs qui existent en trois coloris (blanc, noir et bleu) seront disponibles dès le mois de novembre au Canada, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, à Singapour et en Allemagne pour 159 dollars. Leur vente en France n'a pour le moment pas été annoncée.