Google WiFi : un routeur surpuissant disponible à partir de lundi en France

Google souhaite en effet mettre un petit coup de booste à la connexion des français au travers d’un routeur très performant, qui utilise une technologie de maillage, nettement plus performante que la majorité des autres routeurs présents sur le marché. La firme de Mountain View a expliqué : « Google WiFi fonctionne différemment d’un routeur traditionnel, en utilisant la technologie de maillage ».



Google Wifi : boostez votre connexion internet



Avec Google Wifi, il ne sera plus nécessaire d’utiliser un amplificateur à la maison, pour que le signal arrive jusque dans les chambres. Un seul boîtier dispose d’une couverture de 140m² et il sera possible d’en organiser plusieurs pour étendre le réseau comme jamais jusqu’à présent.



Google justifie l’existence de ce nouveau produit lancé lors de la Google I/O de l’an dernier, en déclarant : « Beaucoup de gens souhaitent avoir une meilleure couverture WiFi dans leur maison. C’est pourquoi nous avons créé Google WiFi, un nouveau système qui remplace votre routeur pour fournir une connexion WiFi rapide dans tous les recoins de votre maison, sur tous vos appareils ».



Le routeur de Google est déjà commercialisé aux Etats-Unis, au Royaume Uni et au Canada, pays dans lesquels il reçoit d’excellentes notations. Les français pourront optimiser leur réseau Wifi dès lundi, à un tarif inconnu, mais qui sera probablement assez proche du tarif américain, qui était de 129 dollars pour un boîtier seul et 299 dollars pour le pack de trois.



Google Wifi est accompagné d’une application mobile, permettant de couper l’accès à internet à certains terminaux qui cherchent à se connecter, elle permet aussi de visualiser les statistiques de la connexion et donnera la possibilité de répartir non plus équitablement le débit, mais en fonction des besoins réels de chacun dans la maison. Il propose le Wi-Fi 802.11ac Wave 2 (sur 2,4 et 5 GHz), pour un débit maximal théorique de 1,2 Gb/s.