Google Home : le Bluetooth enfin disponible

Lors de la conférence Google I/O en mai dernier, le géant californien avait promis que l’enceinte intelligente Google Home, disponible en France depuis le 8 août, supporterait bientôt le Bluetooth. L’entreprise vient de commencer le déploiement de cette fonctionnalité, rapporte Android Police.



Cela passe par une mise à jour logicielle de l’appareil, qui dispose déjà des composants hardware nécessaires. D’ailleurs, la fonctionnalité avait déjà été activée en juin, mais par accident.



Comment s'en servir ?



Pour appairer un terminal en Bluetooth, il convient de se rendre dans les paramètres de l’application Google Home, vous devriez remarquer l’apparition d’une option « Périphériques Bluetooth appairés ». Cliquez dessus, vous pourrez ensuite connecter l’enceinte à votre smartphone, tablette etc. Pas de panique si vous ne voyez pas l’option, Google déploie progressivement la mise à jour, il est donc possible que celle-ci ne soit pas encore arrivée chez vous.



Jusqu’à maintenant, les propriétaires d’enceintes Google Home devaient se contenter de streamer de la musique depuis les quelques services supportés par l’appareil, comme Spotify, Pandora ou YouTube. Ils peuvent désormais jouer les chansons présentes sur leur smartphones ou utiliser d’autres services de streaming.



Une bonne nouvelle à nuancer tout de même : un certain nombre d’utilisateurs se plaignent de la latence encore trop importante en Bluetooth. On espère donc que la société rectifiera rapidement le tir.