Ghana, meilleur pays de l’Afrique de l’Ouest en matière de développement des TIC en 2017

(TIC Mag) – Comme en 2016, le Ghana reste le meilleur pays de l’Afrique de l’Ouest en matière de développement des TIC. C’est ce qu’indique la neuvième édition du rapport annuel de l’Union internationale des télécommunications (UIT) intitulé « Mesurer la société de l’information 2017 » qui a été publié le 15 novembre 2017.



Considéré comme l’un des référentiels des données et des analyses mondiales les plus fiables et les plus impartiales au monde sur l’état du développement mondial des TIC, ce rapport est utilisé par plusieurs acteurs du secteur des TIC et numérique. Notamment, les gouvernements, les organisations internationales, les banques de développement et les analystes du secteur privé et les investisseurs du monde entier.



Mais aussi très attendu dans ce rapport comme toutes les années, le classement mondial de l’Indice de développement des TIC (ICT Development Index – IDI, en anglais). Un indice qui présente l’état de déploiement des infrastructures numériques dans 176 pays dans le monde. En 2017, l’Islande est en tête des classements IDI. Il est suivi par deux pays d’Asie et du Pacifique et de six autres pays d’Europe qui ont des marchés des TIC compétitifs et qui ont connu des niveaux élevés d’investissement dans les TIC et l’innovation pendant de nombreuses années.



En Afrique, comme toujours, c’est l’île Maurice qui vient en tête. Avec un score de 5.88. L’île Maurice occupe le 72 rang mondial. Il est suivi en Afrique par les Seychelles, 90e mondial et l’Afrique du Sud, 92e mondial.



En Afrique de l’Ouest, le Ghana vient en tête avec un score de 4.05 et occupe le 116e rang mondial et le 7e rang africain. Le pays perd trois places par rapport au classement mondial de 2016 où il était 113e. Autre pays qui perd deux places sur le classement mondial, le Mali. Il passe du 153e rang au 155e rang sur 176 pays. Le Nigéria, la Guinée et la Guinée Bissau conservent leur classement de l’année précédente (Voir tableau).



La Côte d’Ivoire vient en seconde position en Afrique de l’Ouest après le Ghana avec un score de 3.14 et occupe le 131e rang mondial et le 9e rang africain.



De manière générale, si l’on considère la note générale, l’on indiquera que tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, tout comme ceux de l’Afrique centrale sont encore dans une zone rouge, car l’UIT classe les bons et mauvais élèves, selon une moyenne de 10 points. Le Ghana, premier pays de la région ayant 4.05. On notera dans ce classement de l’UIT que le Liberia, la Guinée et la Guinée Bissau ne sont pas classé.