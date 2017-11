Génération 2.0: les couples se rencontrent de plus en plus sur le Net!

Quand vous demandez à vos parents ou vos grands-parents comment ils se sont rencontrés, ils vont certainement vous raconter une histoire qui vous fait rêver, et que vous auriez aimé vivre à votre tour… Seulement voilà, aujourd’hui les choses ont changé. Nous faisons partie d’une génération hyper connectée, à tel point que l’on peut même trouver l’amour sur le Net. Les sites de rencontres n’ont d’ailleurs jamais autant fait recettes que lors de ces 5 à 10 dernières années… Entre Tinder, Meetic, Adopte Un Mec, parmi tant d’autres… On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de choix.



Mais alors que c’était encore mal vu de rencontrer l’amour sur Internet il y a 10 ans, c’est aujourd’hui devenu normal. A l’époque, il y avait une méconnaissance de cette pratique, on se méfiait, on ne savait pas si on pouvait faire confiance, on sentait venir l’arnaque. Mais à l’heure actuelle, la pratique s’étant tellement démocratisé et la parole s’étant bien libéré sur le sujet, on tente le coup.



On peut aussi bien rencontrer des personnes proches de chez soi comme à l’autre bout de la France (ou même du Monde !), et construire quelque chose.



Une nouvelle façon de draguer 2.0



Qui dit nouvelle façon de se rencontrer dit aussi nouvelle façon de draguer : pour tout ceux qui ont déjà tenté l’expérience, la phrase d’accroche est très importante. Elle peut marquer le début d’une jolie complicité, ou malheureusement être « nextée » parmi tant d’autres.



La drague implique un effort physique : sourires, jeux de regard, contact… Ce qui n’existe plus dans la drague 2.0. On ne peut compter que sur sa personnalité (et parfois sur sa photo de profil) pour attirer quelqu’un dans ses filets. C’est aussi une nouvelle façon de communiquer : on échange plus facilement, et on apprend à se connaître plus vite.



Si vous étiez encore sceptique il y a quelques temps, force est de constater que de plus en plus de couples autour de vous se sont rencontrés de cette manière et vivent une jolie histoire : vous en faites peut-être partie ! Cependant, on a encore tendance à vouloir idéaliser une façon de voir naître une histoire. On a déjà entendu quelqu’un dire qu’il regrette d’avoir rencontré sa moitié dans ces conditions, et aurait aimé une rencontre surement plus conventionnelle ! D’ici quelques années, ce sera devenu la norme et on ne s’en inquiètera même plus. Et que l’on se rassure : le premier date en face à face peut valoir une anecdote toute aussi croustillante.



Un sondage, mené par le site de mariage The Knot, a interrogé 14 000 participants mariés ou sur le point de se marier sur leur rencontre : 17% d’entre eux ont répondu que c’était grâce à Internet. Un chiffre qui risque d’augmenter encore, surtout quand la réussite des sites de rencontres se confirme, par des belles histoires et même des mariages !



Vive l’amour, où qu’il se trouve !



