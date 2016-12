Gambie : Yahya Jammeh affirme qu’il n’abandonnera pas le pouvoir, l’opposition assure qu’elle ne le poursuivra pas après son départ

« Je ne suis pas un lâche. On ne peut pas intimider ou violer mes droits. Telle est ma position. Nul ne peut me priver de la victoire à l’exception d’Allah le Tout-Puissant », a déclaré Yahya Jammed, cité par l’agence Reuters, mardi 20 décembre, à la télévision publique.



Le président sortant a également condamné la médiation de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour tenter de résoudre la crise post-électorale en Gambie. « Avant même de venir, ils avaient déjà déclaré que Jammeh devait partir. Je ne partirai pas », a-il souligné en référence à la visite la semaine dernière des chefs d’État de la délégation de la Cedeao.



Le jour-même de leur visite, le parti de Yahya Jammeh avait déposé un recours devant la Cour suprême pour contester les résultats du scrutin du 1er décembre et les forces de sécurité bloquaient l’accès aux locaux de la Commission électorale indépendante (CEI) qui avait déclaré Adama Barrow vainqueur, avec plus de 19 000 voix d’avance.





L’opposition ménage Yahya Jammeh



Plus tôt mardi, le porte-parole de l’opposition, Halifa Sallah a déclaré à l’AFP qu’ « il n’y a aucune indication de menace ou de nécessité de menace (de poursuites) contre le président sortant Yahya Jammeh », ménageant ainsi le pouvoir encore en place. « La coalition et le président élu Adama Barrow n’ont jamais rien indiqué qui puisse être considéré comme une menace contre le président sortant », a -il souligné.



Le porte-parole de l’opposition a ainsi répondu à la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) qui voulait que la coalition clarifie sa position « afin que les négociations pour un transfert pacifique du pouvoir puissent se poursuivre », dans le cadre de la médiation conduite par l’organisation régionale pour tenter de résoudre la crise post-électorale en Gambie...La suite sur Jeune Afrique