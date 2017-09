GPS pour enfants : Les solutions pour suivre votre enfant

Avec la rentrée, les parents les plus inquiets retrouvent leur angoisse… Et si “bout de chou” se perdait en rentrant de l’école ? Une peur qui profite aux constructeurs de GPS pour enfants. Pour preuve, Weenect a vu ses commandes doubler ces dernières semaines par rapport à son rythme de croisière et son traceur est désormais en rupture de stock. C’est qu'aujourd'hui, il existe un véritable marché pour les objets connectés servant à géolocaliser les plus jeunes. Plusieurs formes sont proposées pour tranquilliser les parents, du simple boîtier à la montre multipliant les fonctionnalités.



Pour équiper votre enfant d’une GPS, comptez minimum 70 euros. A ce prix là, Weenect propose un boitier bleu de 6cm de hauteur à accrocher au sac ou à glisser dans une poche. Connecté à une application iPhone ou Android, il permet de suivre l’enfant sur une carte, de recevoir une notification lorsqu’il entre ou quitte une zone, ou encore lorsque la batterie est faible. Le jeune utilisateur peut aussi utiliser le bouton d’alerte et passer un court appel (10 minutes par mois). Il faudra toutefois rajouter minimum 3,50 euros par mois pour un abonnement indispensable pour le partage de la position via une carte SIM. A l’occasion de la rentrée, le boîtier est en promotion à 49 euros dans les magasins Leroy Merlin, Système U et Leclerc.





Linkoo a préféré intégrer le GPS à une montre connectée. On retrouve donc les mêmes fonctionnalités de géolocalisation auxquelles s’ajoutent quelques gadgets comme un capteur pour savoir si la montre est arrachée ou un tracker d’activités (compteur de pas, distance parcourue, calorie). Le premier modèle est vendu 69 euros mais là encore un abonnement est nécessaire : avec 7,41 euros par mois minimum, l’enfant pourra profiter d’appels, de data et de SMS en illimité. Plus haut de gamme, Kiwip propose des montres à 149 euros avec un forfait illimité à 9,99 euros par mois. Point distinctif, la marque permet de bloquer les fonctions intelligentes de l’appareil durant les heures de classe.



Ces deux types de traceurs ne s’adressent peut être pas exactement au même public. Le boîtier est plus discret et dispose d’une batterie plus performante (jusqu’à 5 jours contre 2 pour les montres). Les montres connectées, elles, sont à mi-chemin entre le boîtier et le smartphone et s’adressent donc, probablement, plus à des pré-ados.



Des applications pour smartphones



Pour les plus petites bourses, il existe également des boîtiers GPS très simples, pas spécifiquement destinés aux enfants, commercialisés 30-40 euros. Mais cette fois, il faudra vous débrouiller par vous-même pour commander une carte SIM et souscrire un abonnement auprès de l’opérateur de votre choix. De plus, aucune application n’est développée pour fonctionner de concert, vous devrez donc envoyer un SMS pour recevoir la position GPS du traceur. Pas la solution optimale…



Enfin, si vous comptiez de toutes les manières offrir un téléphone portable à votre enfant, notamment s’il est plus âgé, rien ne vous empêche d’utiliser le GPS de l’appareil. Plusieurs applications, comme Localiser mes amis (sur iOS) ou Family Locator (iOS et Android), vous permettent de suivre la position du smartphone et de configurer des alertes.



Alors, allez-vous équiper votre enfant d’un GPS ? Au-delà de l’aspect technique, il s’agit d’un choix d’éducation. Adrien Harmel, de Weenect, défend son produit. “Les ventes augmentent chaque année, les moeurs sont en train d’évoluer”, affirme-t-il. “Deux parents sur trois regrettent l’achat d’un téléphone portable pour leur enfant. Une fois qu’il en a un, il fait tout sauf vous répondre à vous !”, argumente-t-il. Mais pour ce débat, c’est à vous de trancher.



capital.fr