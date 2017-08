France - Sondage : Plus d'un Français sur trois déçu par l'action d'Emmanuel Macron

50% des Français jugent toutefois qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'action du président de la République, selon ce sondage Elabe pour BFMTV.



L'état de grâce n'a pas survécu à l'été. 36% des Français jugent "décevante" l'action d'Emmanuel Macron, selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et diffusé ce mercredi. 50% des sondés jugent toutefois qu'il est trop tôt pour se prononcer, tandis que 14% sont satisfaits des débuts du nouveau chef de l'Etat.



Sans surprise, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (51%) et de Marine Le Pen (54%) sont les plus sévères avec le nouveau président de la République. A l'inverse, les partisans de François Fillon (53%) et de Benoît Hamon (57%) pensent majoritairement qu'émettre un avis sur le bilan d'Emmanuel Macron est prématuré. De leur côté, les électeurs du président de la République déclarent en majorité qu'il est trop tôt pour se prononcer (57%). 36% d'entre eux manifestent de la satisfaction et seulement 6% de la déception.



Manque de proximité



Interrogés sur les qualités attribuées au chef de l'Etat, les Français se montrent contrastés. S'il est perçu comme dynamique (73%) et désireux de changer les choses (60%), Emmanuel Macron inspire une forme de doute. Les Français sont dubitatifs sur sa capacité à tenir ses engagements (49%) et trouvent qu'il manque de proximité. 68% affirment que le qualificatif "comprend les gens comme vous" ne lui correspond pas.



De son côté, le Premier ministre Edouard Philippe a une image peu "structurée", note Elabe. Les Français lui prêtent toutefois du dynamisme (57%), la volonté de vraiment changer les choses (55%) et de l'honnêteté (55%).



Sondage mené sur internet les 22 et 23 août auprès d'un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.