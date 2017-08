France - Média : David Pujadas débarque sur LCI

C'est désormais officiel. Après avoir été évincé en mai dernier du 20 heures de France 2, David Pujadas va reprendre du service sur LCI en tant que présentateur et producteur. Le groupe TF1 a confirmé ce lundi via un communiqué la rumeur. À partir de lundi 28 août, du lundi au vendredi, le journaliste de 52 ans animera la tranche d'informations du début de soirée (18h-20h), laissée vacante depuis le départ d'Yves Calvi pour Canal+.



La nouvelle émission de l'ex-présentateur star du service public s'appelle: «24h Pujadas: l'info en questions». Une émission dont l'ex-star du 20 heures est également le producteur via Particules Productions, une société de production «totalement indépendante», assure-t-il dans un entretien au Monde.fr qu'il vient de créer avec Mathilde Pasinetti. Une jeune femme «expérimentée sur ces métiers de la production, et avec qui j'ai déjà des projets en cours» précise-t-il.



Un retour aux sources



Pour la chaîne d'informations en continu du groupe TF1, c'est un gros coup. D'autant que le départ d'Yves Calvi pour Canal+ avait laissé un grand vide. Avec son émission «24 heures en questions», l'ex-journaliste de France 5 a largement contribué à redresser des audiences de LCI avec environ 300.000 téléspectateurs chaque jour, lui permettant de gérer le virage du passage à la TNT gratuite. Le directeur général de LCI, Thierry Thuillier avait d'ailleurs reconnu que LCI était vite devenue dépendante à Yves Calvi.



Pour l'ex-animateur star du service public qui a présenté durant 16 ans le 20 heures de France 2 c'est aussi un retour aux sources. En effet, David Pujadas a fait ses débuts en tant que présentateur sur la chaîne en continu où il a officié de 1994 à 2001. Le journaliste devrait se sentir comme chez lui. Il retrouve en effet plusieurs anciens de France Télévision, à l'instar de Thierry Thuillier, le directeur général de LCI - les deux hommes se connaissent bien - ou encore Eric Monier, ancien directeur de la rédaction de France 2, maintenant directeur de la rédaction de LCI.



