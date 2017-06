France: Il viole plus de 600 fois sa fille

Les abus se sont déroulés entre 1996 et 2001, soit pendant 5 ans, au domicile familial à Trosly-Breuil d’abord, puis à Couloisy, près de Compiègne.



Les premiers viols ont été commis alors que la fillette n'était âgée que de 8 ans et le calvaire a pris fin à ses 14 ans. Mais ce n'est que bien plus tard que la victime, âgée aujourd'hui de 30 ans, a fini par se confier.



Son père abusait d'elle au moins une fois par semaine, ce qui fait qu'elle a été violée plus de 600 fois.



Durant le procès, l'accusé n'a reconnu que partiellement les faits en parlant de « caresses sur la poitrine », « quelques attouchements » voire « des masturbations de temps en temps ».



Quant à la mère et aux frère et soeur de la victime, ils sont dans le déni total. Pour eux, ce sont de fausses accusations dans le but de détruire leur famille.



Alain P. a été condamné mercredi à 13 ans de réclusion criminelle. « C’est dégueulasse ce que j’ai fait. J’ai ce que je mérite. Je t’ai toujours aimé Magalie. Pardon. J’espère que tu auras une bonne vie » a-t-il déclaré à l'énoncé du verdict.