France : Emmanuel et Brigitte Macron, le pari réussi

Chez les Macron, la grasse matinée, connaît pas ! Sauf ce lundi 24 avril, où le couple s’est réveillé à 8 heures. Une volupté toute relative après une nuit de cinq heures. Dès le début de l’après-midi de ce dimanche de premier tour avaient fusé des informations indiquant au leader d’En marche ! qu’il semblait désormais le mieux placé. Ce qui, néanmoins, n’en faisait pas encore un vainqueur même si dans sa tête il ne pouvait, on s’en doute, s’empêcher d’échafauder plusieurs combinaisons possibles...



C’est à 20 heures précises, dans son bureau du XVe arrondissement de Paris, rue de l'Abbé-Groult, que le candidat de 39 ans a enfin pu souffler. Alors seulement, il a échangé avec Brigitte, comme s’ils étaient seuls au monde, de furtifs regards de satisfaction. Avec son physique juvénile et ses yeux bleu limpide, Emmanuel Macron semble toujours maître de lui-même ; mais ceux qui le connaissent savent combien il bouillonnait intérieurement. Ils étaient donc soulagés. Le calme d’Emmanuel est contagieux, tout comme son incroyable capacité de travail, soulignent ses proches. Ainsi, celle qui, tôt le matin, avait préparé un solide petit déjeuner dans leur refuge familial du Touquet, avec thé, toasts, beurre, confitures et jus de fruits, comptait secrètement les heures avant d’aller voter, main dans la main avec son époux, à la mairie de la station balnéaire où ils se sont mariés en 2007.



Faisant en sorte, l’air de rien, que tout soit harmonieux. Cependant c’est lui qui a eu l’idée de s’arrêter sur l’aire d’autoroute de la baie de Somme, pour se restaurer rapidement en compagnie de l’équipe de campagne. Une exposition médiatique d’un futur président normal, non démentie par le menu du self : pâtes... et, au dessert, café et petit chocolat. Le repas n’avait rien de gastronomique, mais la convivialité et la simplicité du candidat lui donnaient une saveur particulière. On est loin, avec lui, des agapes mitterrandiennes !



Le programme de Brigitte ? Sélectionner ce que Macron ne peut pas faire



De quoi tenir néanmoins jusqu’à la soirée électorale historique et le dîner tardif, afin de remercier les plus fidèles soutiens et également les officiers de sécurité, leurs épouses, les enfants de Brigitte et leurs conjoints, et des proches comme Daniel Cohn-Bendit, le maire de Lyon, Gérard Collomb, Line Renaud, François Berléand... Un public heureux qui s’est retrouvé à La Rotonde, à Montparnasse, brasserie fétiche de l’ancien ministre de l’Economie, où il s’était déjà rendu au soir de l’annonce de sa candidature, en novembre dernier, et où il dîne régulièrement avec Brigitte. Décontracté, il a fait tomber la cravate. Elle garde toujours, tel l’écureuil, des réserves pour l’homme de sa vie Il faut maintenant se préparer au sprint final. Pour la complice de son cœur, aussi rationnelle que passionnelle, cela signifie accompagner son mari aux meetings, tout en ayant son propre agenda.



Son programme ? Sélectionner ce que Macron ne peut pas faire. Car, au-delà du manque de temps, les femmes préfèrent souvent se confier à une femme. Brigitte assume avec détermination et sérénité son destin insolite et a appris, comme enseignante, à écouter. Contente mais consciente qu’il faut se battre contre Marine Le Pen et que pour l’heure rien n’est joué. L’élection n’est pas encore gagnée. Elle va, d’ici au 7 mai, rencontrer nombre d’associations et discuter avec des acteurs de la société civile.



Quand on évoque avec elle le rôle de la première dame, Brigitte Macron prend soudain l’air grave et explique qu’en France celle-ci n’a pas de place assignée, que c’est un honneur, une fierté, et aussi un devoir d’en redessiner les contours. On devine qu’elle y a déjà réfléchi, et elle confie d’ailleurs à son proche entourage que, si Emmanuel Macron était élu, elle s’impliquerait dans l’univers féminin et social, l’éducation, le handicap, la culture : son monde. Celui qu’elle a le mieux connu tout au long de la campagne où elle a fait d’émouvantes rencontres, utiles mais pas futiles. Certes, cette forte personnalité s’est quand même projetée dans l’avenir.



Dimanche soir, le couple s'est plongé dans la lecture



Elle mesure notamment combien il est compliqué, dans la situation actuelle, de sécuriser un appartement privé, ce qui, en quelque sorte, signifierait inévitablement de s’installer à l’Elysée. Pragmatique, elle préfère ne pas trop penser aux lendemains qui chantent ou parfois déchantent, bien qu’elle ne soit pas superstitieuse. Comment le serait-elle, alors qu’elle est née un vendredi 13, à 13 heures, sous une bonne étoile ?... Toutefois, on ne se refait pas ! La fille du grand confiseur d'Amiens garde toujours, tel l’écureuil, des réserves pour l’homme de sa vie. Elle a acheté beaucoup de chocolats aux noisettes pour la chasse aux œufs de Pâques de ses petits-enfants. Et il lui en reste assez jusqu’à la fin de la campagne...



Dimanche, avant de s’endormir, l’ancienne professeure de lettres chez les jésuites, qui alterne plusieurs livres à la fois, s’est consacrée selon son habitude à un peu de lecture. Elle a choisi quelques pages de « L’inutile beauté », le dernier recueil de nouvelles de Maupassant, qu’elle venait d’acheter à la librairie L’Ecume des pages, puis est passée à « Danser au bord de l’abîme », de Grégoire Delacourt. Quel titre ! Cette fois-ci, elle l’avoue, le second lui a donné le vertige. Quant à Emmanuel, avant d’éteindre la lumière, il s’est plongé dans les Fragments du « Soir républicain », d'Albert Camus. Histoire de s’endormir en rêvant d’un grand destin...



source : paris mach