France : Elle laisse ses enfants seuls et part un mois en vacances

Une femme habitant Metz (Moselle), et âgée de 49 ans a été arrêtée ce mardi à sa descente d'avion.Il y a un mois, la mère de famille était partie en vacances en Algérie en laissant ses deux enfants de 8 et 12 ans seuls, raconte France bleu.Tout avait été "prévu" : elle leur avait laissé une carte bancaire avec un peu d'argent sur le compte.Les enfants placésMais, au bout d'un moment, les bambins ont été à court d'argent, et des voisins ont dû les nourrir.La brigade des mineurs a été alertée et les enfants placés.Leur maman n'a pas pris de nouvelles d'eux durant toute la durée de ses vacances.Placée en garde à vue, elle doit comparaître ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Metz.source : cliquez ici