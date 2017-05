France : Des dirigeants d’Afrique centrale financent la campagne de Marine Le Pen

Marine Le Pen doit emprunter à l’étranger pour financer sa campagne. Depuis plusieurs années, la patronne du Front national (FN) se plaint d’être ostracisée par les banques françaises. Un refrain repris le 27 mars.



«Les banques françaises ont refusé de me prêter. Elles ont prêté à l’intégralité des candidats à la présidentielle, sauf à moi», a-t-elle lancé sur Europe 1. C’est une radio française.



En attendant un probable prêt de l’étranger, la candidate de l’extrême droite a emprunté 6 millions d’euros au micro parti Cotelec, fondé par son père en 1988. Une structure qui prête habituellement à 6 %.



Par contre, Me Robert Bourgi fait état de ce que certains chefs d’Etat d’Afrique centrale financent la campagne de Marine Le Pen à l’élection présidentielle française. Même s’il ne donne pas des noms, l’invité de Jean Pierre Elkabach sur la chaîne de télévision CNEWS affirme que depuis le début de la présidentielle, des chefs d’États africains courtisent les candidats à l’élection présidentielle française. Au premier et au second tour.



L’avocat d’origine libanaise réaffirme qu’il avait soutenu il y a quelques années, que les Africains pratiquent le système des mallettes. Si Paul Biya n’est pas particulièrement visé par ces propos, beaucoup en profitent pour questionner la nature des relations qu’entretiennent la candidate et certains chefs d’État d’Afrique centrale. L’on sait jusque-là que Marine Le Pen était récemment en visite au Tchad.



La dernière visite d’un membre de la famille Le Pen au Cameroun remonte d’il y a 10 ans. Avec son épouse, Jean-Marie Le Pen a séjourné au Cameroun, en compagnie du comédien d’origine camerounaise, Dieudonné Mballa Mballa.



D’après des indiscrétions, Mme Le Pen aurait été «chaleureusement» reçue au palais de l’Unité par la Première dame, Chantal Biya. Selon des témoignages concordants, l’épouse de Jean-Marie Le Pen ne s’était pas rendue, les mains vides, au Cameroun, au cours d’une visite purement privée.



Sa fondation en aurait profité pour financer une école. Et avait offert à celle-ci un minibus qui évitera aux enfants de faire 7 kilomètres à pieds.



Dans tous les cas, le chef de l’État camerounais n’a jamais été cité dans les prétendues histoires de mallettes d’argent transportées par Me Robert Bourgi en direction de la France. Comme quoi, l’avocat doit certainement pointer d’autres présidents d’Afrique centrale…une fois de plus.



