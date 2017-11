France : Carrefour va ouvrir ses hypermachés le dimanche

Quatre mois après son arrivée à la tête de Carrefour, Alexandre Bompard obtient une victoire de taille. Selon nos informations, le nouveau PDG a réussi à les convaincre les syndicats de signer un texte permettant à ses hypermarchés d'ouvrir tous les dimanches jusqu'à 13 heures (heure limite fixée par la loi). Carrefour tente de négocier un accord depuis plus d'un an, constatant que ses concurrents directs se mettaient à ouvrir le dernier jour de la semaine. Mais les discussions ont longtemps patiné.



Relancées il y a deux mois, elles ont abouti ce mercredi après-midi, FGTA-FO (46% chez Carrefour Hypermarchés SAS) et la CGC (7,80%) ayant apposé leur paraphe en bas du texte proposé il y a quelques jours par la direction. À elles deux, ces représentations syndicales atteignent les 50% nécessaires à la validation et à l'entrée en vigueur de l'accord pour ouvrir le dimanche. La possibilité de signer reste ouverte jusqu'au 30 novembre pour les autres syndicats, notamment la CFDT qui doit d'abord consulter sa base. Son accord n'est toutefois pas indispensable pour valider le texte.



Droit de veto et embauches massives



Pour débloquer la situation, la nouvelle direction de Carrefour s'est employée à donner des garanties. Notamment sur le respect absolu du volontariat, prévu dans la loi mais que les syndicats craignaient de ne pas voir être suivi. La rémunération sera par ailleurs doublée les dimanches travaillés. Carrefour s'est enfin engagé à embaucher «de nouvelles équipes spécifiquement dédiées à l'activité dominicale», selon le texte que le Figaro a pu consulter. Surtout, le groupe a donné un droit de veto à chaque hyper qui, avant toute ouverture, devra avoir «un avis conforme des CE des magasins concernés». Dans le cas contraire, l'hypermarché restera fermé.



Une première salve de consultations sur une liste de 30 magasins établie par Carrefour est prévue d'ici à début 2018. En cas de feu vert, Carrefour estime à 650 le nombre d'embauches prévues pour assurer ces 30 premières ouvertures. À l'approche des fêtes de fin d'année, nombre de ses hypermarchés ouvriront le dimanche toute la journée (en vertu du dispositif des «12 dimanches du maire»). Mais cet accord permet surtout à Carrefour d'étendre ses ouvertures dominicales et matinales le reste de l'année, là où il y a un intérêt.



Pour ne pas braquer les syndicats, la direction a martelé qu'elle ne voulait pas ouvrir la totalité de ses 192 hypermarchés (entrant dans le périmètre de l'accord) tous les dimanches. À terme, elle estime toutefois à une centaine le nombre de ses grandes surfaces ayant un intérêt économique à ouvrir le dimanche matin. Un point sur lequel FO et la CGC rejoignent la direction.



