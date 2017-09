France - Argent de poche : combien les parents donnent-ils à leurs enfants ?

Les Français consacrent un budget de 47 euros par mois en moyenne à l'argent de poche de leurs enfants, selon le sondage réalisé par OpinionWay pour Fortuneo. "Logiquement, plus les enfants grandissent, plus les parents ont tendance à leur verser de l'argent de poche", expliquent les auteurs de cette étude.



Suivant l'âge



Près d'un quart (24%) des parents d'enfants de moins de 7 ans leur donnent un petit pécule. Ce chiffre grimpe à 40% pour ceux ayant des enfants de 7 à 10 ans, à 51% pour ceux ayant des enfants de 11 à 14 ans et 66% pour ceux dont les enfants sont âgés de 15 à 17 ans.



Premier contact



Il s'agit, pour 88% des sondés, d'une bonne manière d'initier les enfants à la gestion de l'argent. Objectif : les rendre plus autonomes (82% d'entre eux), les récompenser des bons résultats scolaires ou comportements (70%).



boursier.com