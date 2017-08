France - 26.000 euros en 3 mois: la facture maquillage de Macron

On ignorait que la poudre de perlimpinpin coûtait si cher: la facture maquillage d'Emmanuel Macron pour ses trois premiers mois de mandat, révélée par nos confrères du Point, s'élève à 26.000 euros.



Pour s'occuper du teint de Jupiter, l'Élysée ne salarie personne, contrairement à François Hollande, mais fait appel à des prestataires extérieurs. La maquilleuse d'Emmanuel Macron, Natacha M. (déjà présente pendant la campagne présidentielle), a donc présenté deux factures de 10.000 et 16.000 euros au secrétariat général de la présidence. Contacté, l'Élysée n'a pas donné suite à nos sollicitations.



L'addition est salée, mais toujours moins au contribuable que les coquetteries du prédécesseur d'Emmanuel Macron, dont la maquilleuse percevait 6.000 euros par mois (net) et le coiffeur 10.000 euros par mois.



BFMTV