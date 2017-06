Financement de la rébellion: le PDCI s’indigne face aux ‘’allégations mensongères’’ à l’encontre de Bédié

Cette position présentée face à la presse, résulte de la session hebdomadaire du PDCI-RDA tenue mardi dernier. Selon le porte-parole adjoint, le PDCI dénonce ‘’les propos irresponsables, dont la teneur n’a d’égal que la cécité de leurs auteurs, s’indigne que de telles accusations mensongères soient proférées en direction de son président, l’auteur de l’appel de Daoukro’’.



Le parti invite par ailleurs, ‘’les militants à rester sourds, sereins et imperturbables face à ses manœuvres de divisions et de diversion’’, a-t-il poursuivi.



Commentant le fonctionnement de l’alliance du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), l’ex-ministre du commerce a souligné que ‘’le souhait est d’avoir un parti unifié. Pour l’instant les partis sont autonomes’’.



‘’Le RHDP fonctionne au moment des joutes électorales, ça reste une union pour aller aux élections’’, a commenté Jean Louis Billon.



Des déclarations attribuées à des proches de Guillaume Soro, le chef du Parlement ivoirien et largement véhiculés via les réseaux sociaux faisaient état de ce que l’ancien chef de l’Etat ivoirien, serait l’un des financiers de l’ex-rébellion ivoirienne des forces nouvelles qui a occupé le Nord du pays de 2002 à 2011.



SY/ls/APA