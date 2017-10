Filmés à leur insu par des caméras cachées dans un Airbnb

Un couple d'Américains a vu ses vacances de rêve tourner au cauchemar.



Tout a commencé quand les amoureux ont quitté l'Indiana pour s'offrir un séjour en Floride. Pour passer la nuit là-bas, ils ont réservé un logement via le site de location en ligne Airbnb. Pensant se retrouver en toute intimité, ils ont fait une découverte qui les a vite désenchantés. En observant le détecteur de fumée au plafond, ils ont distingué un inhabituel trou noir dans lequel était caché une caméra miniature.



Derek Starnes, l'homme en question a porté plainte, révèle la chaîne ABC News. Des policiers, dépêchés sur les lieux ont découvert une seconde caméra dans un autre détecteur de fumée. Ils se sont emparés des preuves et du matériel informatique du propriétaire, un certain Wayne Natt, avant de l'arrêter pour voyeurisme.



Pour sa défense, le prévenu a soutenu que ses invités étaient au courant de la présence des caméras. Il les aurait installées pour filmer leurs ébats sexuels avec leur consentement. Peu crédible, puisque les caméras ont été dissimulées avec soin.