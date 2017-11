Fiancée, et pourtant elle reçoit un homme qui lui fait la cour à domicile…

Voici ce qui me cause des nuits blanches en ce moment. Ma dulcinée, après avoir décliné les avances d'un homme disant l'aimer et prêt à l'épouser, elle se permet de le recevoir chez elle à mon insu. Elle va jusqu’à lui faire à manger parfois, lui remonter le moral lorsqu'il est abattu. Le comble, elle lui rend aussi visite très souvent. Mais, elle continue de me dire de ne pas avoir à m'inquiéter, de lui faire confiance, qu'il est simplement un ami, que c'est moi qu'elle aime et non lui. Alors, je ne sais plus où j'en suis et je ne sais plus quoi faire. Car, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'appréhensions. Je te prie de m'aider à résoudre mon problème en ce moment.’’



RÉPONSE !



Je comprends absolument ton inquiétude et il y a de quoi à en avoir. La situation est en effet très ambiguë. Soit, elle ne sait pas encore qui de vous deux choisir. Soit elle se fout de toi. Du coup, elle est entrain d’entretenir des relations avec vous deux jusqu’à ce qu’elle fasse le choix qui lui semblera judicieux. Dans tous les cas, il y a un non dit.



Il l’a draguée, elle a refusé selon elle et pourtant, elle est devenue une oreille attentive pour ses gros chagrins, en devenant aussi un cordon bleu pour lui. Excuse moi, mais discute sérieusement avec elle. Sinon pourquoi c’est à elle qu’il vient confier ses déboires, pourquoi lui rend-elle aussi visite?



Pour ma part, je te conseillerais de laisser la situation telle. Certainement qu’elle se clarifiera toute seule. Tu auras, sans le vouloir, les réponses à tes questions. Tout ce qui est caché finit par être révélé au grand jour et si cette femme entretient une relation amoureuse avec cet homme, tu finiras par le découvrir. Ne presse rien et ne fait aucune pression. Laisse-la s’embrouiller toute seule.



En tout cas beaucoup de courage!