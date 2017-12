Faut-il vraiment se brosser la langue à chaque fois qu'on se lave les dents?

Vous avez pris l'habitude de vous brosser la langue quotidiennement ? D'après les spécialistes réunis cette semaine à Paris dans le cadre du Congrès de l’Association Dentaire Française (AFD), c'est une erreur. Ils nous expliquent pourquoi cette pratique très répandue est en réalité une mauvaise idée.



Vous aussi, à chaque fois que vous vous lavez les dents, vous en profitez pour passer votre brosse à dents sur votre langue pour éliminer les bactéries et garder une haleine fraîche ? D'après les dentistes, on a tout faux.



Ce geste – d'ailleurs recommandé dans les pubs et par certaines marques d'hygiène bucco-dentaire – ne serait en réalité pas nécessaire puisque notre langue s’auto-nettoie grâce à la salive que l’on déglutit, en moyenne, mille à deux mille fois par jour. Se nettoyer quotidiennement la langue à l'aide d'une brosse à dents « peut altérer sa surface et perturber l’équilibre des bonnes bactéries qui colonisent notre tube digestif », explique Sophie-Myriam Dridi, spécialiste de médecine bucco-dentaire au CHU de Nice.



Sur notre langue, des bactéries bénéfiques à ne pas détruire



Notre langue est en effet peuplée de centaines de bactéries, mais toutes ne sont pas source de maladie, bien au contraire : nombre d'entre elles sont bénéfiques car elles aident à digérer, à produire des vitamines et à nous protéger des bactéries étrangères. Vous l'aurez compris, le brossage quotidien d'une langue saine est une « erreur », insiste l’Association Dentaire Française (AFD), réunie cette semaines en congrès à Paris.



À force d'être répétée, cette pratique peut en outre abîmer les papilles et donc altérer le goût. Si vous ne pouvez pas vous en passer, essayez de vous tenir à un ou deux brossages de la langue par semaine.



femmeactuelle