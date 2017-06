Faites du bien à votre organisme en consommant de la menthe !

Elle présente tout d’abord l’avantage indéniable d’être très peu calorique. En effet, elle ne contient que 57 calories pour 100g. De plus, si vous la consommez sous forme d’infusion, elle donnera un gros coup de pouce à votre corps pour digérer grâce à sa forte teneur en fer et vitamine C. Et par là même occasion, elle combattra la mauvaise haleine dès lors qu’elle combat les remontées gastriques. Même s’il n’y a pas eu encore d’études scientifiques à ce sujet, la menthe, de par sa forte concentration en antioxydants pourrait prévenir certains cancers et certaines maladies cardiovasculaires. Cette plante fera également un bien fou à votre foie, puisqu’elle permettra d’éliminer avec efficacité les toxines, en stimulant la bile.



Source : cellublue.com