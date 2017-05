FPI : Déclaration relative aux projets liberticides d’amendements des lois jumelles sur les médias ivoiriens

Les faits



Ce vendredi 5 mai 2017, le gouvernement de M. Alassane Ouattara a introduit au Parlement deux projets d’amendements des lois sur les médias ivoiriens et la profession de Journaliste et de Professionnel de la Communication en Côte d’Ivoire. Le premier projet modifie la loi n°20004-643 du 14 décembre 2004 portant Régime juridique de la Presse. Quant au second projet, il modifie la loi n°2004-644 du 14 décembre 2004 portant Régime juridique de la Communication audiovisuelle.

Enfin, en matière de répression des délits, ces deux projets de loi instituent des amendes pécuniaires trop élevées pour les entreprises de médias déjà économiquement sinistrées.



Nos constats et observations



Le Front populaire ivoirien constate que ces nouveaux textes introduits par le gouvernement :



- Remettent totalement en cause la dépénalisation des délits de presse instituée par la loi n°20004-643 du 14 décembre 2004 (article 90 du premier projet) ;

- Font planer de graves restrictions sur la liberté des entreprises et des professionnels des médias audiovisuels (article 3 du second projet) ;

- Méprisent, en bien des points, les propositions des Etats Généraux de la presse tenus en 2012 à Yamoussoukro, à l’instigation dudit gouvernement.



Au total, ces nouveaux textes annulent tous les acquis obetnus, en matière de liberté des médias, sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo et soulèvent, en conséquence, la colère des Journalistes et des Professionnels de la Communication qui, face aux dangers, ont protesté à l’hémicycle, ce vendredi 5 mai 2017, au moment où le ministre de la Communication, de la Poste et de l’Economie numérique présentait ces projets en Commission.

Malgré tout, ces textes ont été adoptés en commission par les députés.



Notre Position



Le FPI, auteur de l’impulsion de la liberté de la presse en Côte d’Ivoire, toujours solidaire des acteurs des médias en quête de plus de liberté :

• Dénonce la tendance constante du régime Ouattara à la destruction de tous les acquis sociaux obtenus sous la gouvernance du président Gbagbo, notamment dans le domaine de la liberté des médias où de graves atteintes sont perpétrées depuis 2012, avec les arrestations de journalistes, les suspensions abusives et arbitraires des journaux doublées d’amendes pécuniaires insupportables et susceptibles de détruire les entreprises de presse ;

• Félicite et encourage l'ensemble des Journalistes et Professionnels de la Communication dans leur lutte pour la sauvegarde des libertés publiques, professionnelles et individuelles ;

• Apporte tout son soutien aux Journalistes et aux Professionnels de la Communication persécutés et humiliés par le régime de M. Ouattara ;

• Demande instamment au gouvernement de retirer ses deux projets liberticides pour les médias ivoiriens afin d’élaborer des textes consensuels, en accord avec les acteurs du milieu.



Fait à Abidjan, le 5 mai 2017

Pour le Front Populaire Ivoirien

Koné Boubakar

1er Secrétaire général adjoint

Porte-parole