Évasion de 96 prisonniers de la prison civile de Katiola en Côte-d’Ivoire

Selon une source proche de la justice de Katiola que nous avions eu aux environs de 11h par téléphone, ce sont 96 prisonniers qui se sont évadés très tôt ce matin, dimanche 3 septembre 2017, entre 5h30 et 6h, de la prison civile de la capitale de la région du Hambol.



Évasion de la prison de Katiola: Certains détenus appréhendés

Sur instruction de Brama Koné, procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, du renfort des forces de l’ordre a été dépêché de Bouaké pour épauler les éléments de Katiola afin de mener la traque.

La ville de Katiola s’est réveillée ce dimanche 3 septembre entre 5h30 et 6h, par une évasion spectaculaire de 96 prisonniers qui purgeaient leurs peines à la maison d’arrêt et de correction de Katiola.



Selon les informations recueillies, une première source informe que c’est au moment où le personnel de la prison s’évertuait à faire sortir les prisonniers pour faire leur corvée que sur instigation d’une poignée de détenus que l’évasion s’est produite. Malgré les tirs de sommation des gardes pénitentiaires, ces hors-la-loi ont réussi à s’évanouir dans la nature.



Une deuxième source proche de la prison indique plutôt qu’il y a eu défaillance au niveau du dispositif sécuritaire. Il affirme que le portail de l’entrée principale n’était pas condamné. Ce qui aurait facilité la fuite de certains prisonniers. Créant du coup une psychose au sein de la population. Le mal étant fait, il faut les rattraper au plus vite.



Ayant eu l'information de ce que ces évadés ont pris pour la plus part la direction des villages tels que Kpafélé et Nikolo, situés à quelques encablures de la ville, les forces de l'ordre vont les investir à la grande surprise des villageois qui venaient de sortir de leur sommeil.



Trois heures après l’évasion, les résultats ne se sont pas fait attendre. Une douzaine d’entre eux ont été appréhendés et ramenés dans la prison. Aussitôt cela fait, les forces de l’ordre ont repris la chasse à l’homme plus que jamais déterminés. La battue se fait surtout dans la broussaille. « Ils sont allés se cacher dans la broussaille. Mais comme ils ont faim, ils reviennent dans les villages ou la ville pour se trouver de quoi manger », a confié un élément des forces de l’ordre.



La situation étant d’une gravité qu’aux environs de 15h, Zamélé Jean-Baptiste Kouamé, préfet de la région du Hambol, préfet du département de Katiola, a rejoint à la prison, Bama Koné, procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, qui est venu un peu plus tôt de Bouaké.



En compagnie du préfet de police de Bouaké, du régisseur de la prison, ils ont tenu une réunion de crise. Au sortir de cette rencontre qui a duré plus d’une trentaine de minutes, le procureur de la République, s’adressant à la presse, dira en substance que c’est le ministre de la Justice qui en personne, expliquera les circonstances de cette évasion qui serait le 2è du genre dans cette maison d’arrêt et de correction.



Quand nous quittions Katiola aux environs de 16h, c’est une population qui loin d’être perturbée par cette évasion vaquait tranquillement à ses occupations quotidiennes.



CHARLES KAZONY

CORRESPONDANT REGIONAL

Fratmat.info