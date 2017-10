États-Unis : âgé de 14 ans, il obtient sa licence en physique

Carson Huey a récemment obtenu son diplôme en physique avec plus de 2000 autres étudiants à l’Université chrétienne du Texas (TCU), mais son parcours académique est un peu différent. À 14 ans, il est devenu le plus jeune étudiant à avoir obtenu une licence dans cette université.



Le jeune diplômé s’était inscrit à TCU, située à Fort Worth, à l’âge de 11 ans, après avoir obtenu son baccalauréat à l’âge de 10 ans. Huey-You, qui s’est spécialisé en physique avec une mineure en mathématiques et en chinois a déclaré qu’étudier est son passe-temps préféré.



« C’est extraordinaire d’apprendre de nouvelles choses, les choses auxquelles tu n’as jamais pensé, des choses dont tu ne savais pas qu’elles existaient », a-t-il affirmé lors d’une interview avec Star-Telegram.



Son parcours n’a pas été sans obstacle car au début, il avait du mal à s’en sortir avec les cours.



« Quand j’avais de mauvaises notes aux examens ou aux devoirs, je rentrais à la maison étant déçu et je me disais, Oh! J’aurais dû connaitre la réponse, j’aurais dû faire mieux et pour me remettre sur pied, je disais, maintenant je connais la réponse. Je ferais mieux la prochaine fois ».



Quant à la vie sur le campus, Huey-You a révélé qu’il était le centre d’attraction et a réussi à se faire pleins d’amis. Claretta Kimp, la mère de Huey-You, a déclaré que les étudiants l’avaient désigné comme le plus jeune étudiant au campus et voulaient à chaque fois prendre des photos avec lui.



« Cela arrivait tout le temps », a déclaré Kimp. Mais pour Huey, lui préfère être considéré comme un garçon normal. Cannan Heuy-You, son cadet de 3 ans est également inscrit dans la même université et rêve de devenir astronaute. Une famille de génies sans doute.