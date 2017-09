Espérance de vie : des chercheurs néerlandais ont estimé l’âge limite

La vie éternelle n’est pas pour demain. Des scientifiques des Universités de Tilburg et de Rotterdam, aux Pays-Bas, viennent en effet de livrer une étude dans laquelle ils révèlent que la longévité humaine est bornée à 115 ans, seuil qu’elle ne pourrait pas dépasser. Ce constat est le fruit de longs et de savants calculs, et diffère légèrement selon que l’on soit un homme ou une femme : la gent féminine aurait une espérance de vie maximale de 115,7 ans, leurs congénères masculins de 114,1 ans.



Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs se sont appuyés sur une base de données regroupant des statistiques relatives aux 30 dernières années et sur un échantillon de 75 000 Néerlandais dont l’âge exact du décès a été notifié. Si les scientifiques constatent une augmentation de l’espérance de vie en moyenne, le nombre d’Hollandais ayant 95 ans a en effet quasiment triplé sur cette période, le plafond haut lui, n’aurait pas bougé. Selon John Einmahl, l'un des auteurs de l'étude, "nous avons incontestablement affaire à un mur".



Alors que les conclusions des recherches du groupe de scientifiques devraient être publiées le mois prochain, ce qui permettrait d’observer leurs méthodes de calcul, rappelons que la doyenne française, une bretonne répondant au nom d’Honorine Rondello, a soufflé ces 114 bougies en juillet dernier.



femmeactuelle.fr