Espagne : Des professeurs se mettent nus pour enseigner des cours d’anglais

Ce n’est certainement pas l’approche traditionnelle de l’enseignement, mais ces enseignants ont peut-être l’espoir que ces classes de X-rated donneront à leurs élèves la motivation à apprendre.



Une chaîne espagnole a lancé des cours d’anglais avec des professeurs donnant des cours complètement nus.

C’est diffusé sur la chaîne YouTube « Str*pping the news » – où les présentateurs diffusent les titres sans vêtements.

Appelée nakked language en français le langage nu, le cours en ligne «promet de sortir de la méthode traditionnelle d’apprendre l’anglais», rapporte the Trome.



Le site ajoute:



«Ce programme a la particularité d’être enseigné par un professeur ‘complètement exposé’».

« En outre, ce cours promet que le contenu théorique soit affiché d’une manière simple et ludique à travers des vidéos s3xys et d’autres contenus. »



A la fin du cours, les étudiants obtiendront même un certificat de reconnaissance internationale.

L’approche nue est particulièrement populaire parmi les présentateurs de football du Venezuela.