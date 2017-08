Épilation intégrale : qu’est-ce que je risque ?

Cire, rasoir, épilation définitive ou encore crème dépilatoire…peu importe la méthode utilisée, plusieurs études l’ont prouvé : l’épilation intégrale présente des risques pour la santé.



Près d’un quart des Françaises la plébiscitent en été. Pourtant, se débarrasser de la totalité de nos poils pubiens reviendrait à détruire une précieuse barrière de protection naturelle contre les bactéries et les virus. Dernière étude en date : le Dr Benjamin Breyer, urologue à l’université de California à San Francisco (États-Unis) a constaté que 3% des adultes passant par le service des urgences souffraient d’une blessure liée à l’épilation génitale.



Étonné par ce constat, il a enquêté auprès de 7500 volontaires américains âgés de 18 à 65 ans. Résultat : près de 76% des adultes ont déclaré se débarrasser régulièrement de leurs poils pubiens, et un quart d’entre eux ont déclaré avoir souffert de blessures liées à cette pratique : coupures, éruptions cutanées et brûlures sont les blessures les plus fréquemment rapportées. Si la plupart de ces problèmes n’étaient pas très graves, 1,5% des cas ont tout de même nécessité un soin médical.



Maillot intégral : je risque quoi ?



-Une peau fragilisée. L’épilation intégrale peut provoquer des micro-lésions de la peau, surtout lorsqu’elle est pratiquée au rasoir. Des lésions qui favorisent le passage des virus et bactéries.



-Des infections sexuellement transmissibles. Herpès, syphilis, mycoses, chlamydia, blennorragie...ou encore le molluscum contagiosum, un virus bénin qui entraîne tout de même la création de petites excroissances de chair sur le pubis.



D'autres spécialistes sont plus réservés sur la question : l'essentiel serait surtout de choisir le bonne technique, et surtout de bannir le rasoir pour éviter les risques de micro-coupures et préférer les épilations qui laissent les zones des muqueuses et de la vulve intactes.



