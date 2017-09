Enfin! Gmail a créé une fonctionnalité qui te facilitera vraiment la vie

Loin d'être révolutionnaire, la nouvelle fonctionnalité de Gmail va quand même te simplifier la vie. La messagerie de Google ne t'autorisait pas à utiliser des éléments comme les numéros de téléphone et les adresses contenues dans les emails. Il fallait à chaque fois passer par la case copier-coller. À défaut d'être dramatique, c'était quand même assez pompant.



Numéro de téléphone, adresses postale et mail



Eh bien maintenant, c'est terminé: Google te permet de cliquer sur ces éléments et te propose plusieurs options. Dans le cas d'un numéro de téléphone, tu pourras maintenant directement appeler ou l'enregistrer dans tes contacts. Même chose pour les adresses emails, une option "envoyer un mail à cette adresse" existe désormais. Et si tu tombes sur une adresse postale, tu seras redirigé vers Google Maps en cliquant dessus.



Cela est valable aussi bien pour Android et iOS. On se dit quand même qu'il était quand même temps: l'application Mail d'iOS propose cette option depuis des années. La mise à jour se fera au cours des trois prochains jours.