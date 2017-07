``Enceinte, mon mari me fuit ``

Nombreux sont ces hommes qui pensent que faire l'amour à leur femme enceinte est dangereux pour le bébé. Chère amie ce n'est pas aussi facile pour lui. Pendant cette période le désir de la femme change mais celui de l'homme aussi. Il y'a des personnes qui vivent mal ce changement. D'autres ont le désir qui augmentent pendant cette période par contre, certains sont plus tôt préoccuper par la grossesse et préfèrent s'abstenir de tout contact.



Le plus important c'est se parler, et soyez complices, les choses seront plus faciles. S'il ne change pas, retrouver le au salon, et dormez avec lui. Il va vite comprendre votre determination.



Essayez de le convaincre et consultez un gynécologue ensemble ou même un spécialiste qui pourra lui donner plus d'information afin d'ôter tout doute en lui.