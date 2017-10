En apprenant la mort de sa fille Solenn, Patrick Poivre d’Arvor a “eu envie de se jeter sous une voiture”

La douleur d'un père. Ce dimanche 8 octobre, France 2 diffuse Un jour, un destin : Patrick Poivre d'Arvor, le roman de sa vie, un documentaire entièrement consacré à l'ancien présentateur star du JT de TF1. Un retour sur sans concessions sur la destinée d'un homme qui a enduré la perte de sa fille Solenn, tout âgée de 19 ans. Un épisode pénible pour toute la famille Poivre d'Arvor qui se confie avec sincérité sur ce drame.



Patrick Poivre d'Arvor, son épouse Véronique, ainsi que ses enfants Dorothée, Arnaud et Morgane reviennent sur la perte de la jeune fille, atteinte d'anorexie mentale. Sa mère se souvient que Solenn avait "commencé à maigrir" lors d'un séjour aux États-Unis. L'adolescente de 17 ans était revenue en forme mais avait bientôt été happée dans un "engrenage". "On lui a dit qu’il fallait qu’elle s’arrête mais c’était déjà trop tard" raconte la femme de Patrick Poivre d'Arvor.



"Cette vie n’arrivait jamais à être aussi belle que ce qu’elle voulait. Elle n’a eu que désillusion sur désillusion, et ça lui faisait un mal de chien..." estime sa petite soeur Morgane, qui l'a décrit comme "très idéaliste". Ensemble, tous se soudent autour de l'adolescente pour tenter de la sauver contre un mal méconnu. Son père évoque les moments passés avec elle mais il est déjà trop tard. La jeune fille continue de perdre du poids jusqu'à atteindre les 27 kilos. "On n'avait pas le droit de la voir, ni de l’appeler. C’est quand même fou…" témoigne son frère Arnaud, qui se remémore les fréquentes hospitalisations de Solenn.



Sur le parking de l'hôpital, Patrick Poivre d'Arvor scrute la fenêtre de sa fille dans l'espoir d'y apercevoir un signe. "Il voyait la petite lumière allumée et quand elle s’éteignait, il se disait : "Enfin, elle dort peut-être" et il repartait" indique Catherine, la soeur de l'écrivain. PPDA avait d'ailleurs mis à profit ses talents d'écriture pour rédiger Lettres à l'absente, un recueil en forme de catharsis pour celui qui avait été très critiqué par une partie de ces collègues après la mort de sa fille.



Dès lors, Solenn s'enfonce dans la maladie qui la ronge. Le 27 janvier 1995, Patrick Poivre d'Arvor ne trouve pas sa fille alors qu'il devait partir en week-end avec elle. Sa soeur Morgane trouve un "mot écrit au passé" dans la chambre de la défunte. Le présentateur trouve lui aussi un message sur son bureau. Ils apprendront plus tard que Solenn s'est jetée sous une rame de métro.



"Elle est partie en disant qu’elle n’aimait pas la vie, mais qu’elle nous aimait énormément. Je pense qu’elle serait heureuse de savoir que quelque part, on a compris son geste même si c’était un geste terrifiant" confie Patrick Poivre d'Arvor. La douleur est vive et l'homme pense même en finir avec sa propre vie. "Sur mon scooter, je n'ai eu qu’une envie c’était de me jeter contre une voiture dans le sens inverse. Je ne l’ai pas fait, j’aurais pu le faire… Ça tient à un quart de seconde ou un quart de réflexion, en me disant qu’il fallait que j’annonce d’abord cette nouvelle à sa maman ou ses frères et sœurs" avoue le journaliste qui assure qu'on se "le reproche toute sa vie".



