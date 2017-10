Elle fait un selfie avec son meurtrier juste avant d'être abusée sexuellement et assassinée

Le trentenaire est allé la chercher à son domicile et l'a emmené dans la campagne de Salavat, au sud de la Russie, pour un pique-nique.



Lorsqu'elle se trouvait dans la voiture, elle a fait un selfie avec Rasim Sadykov qu'elle a envoyé à son frère : « On me conduit quelque part » lui a-t-elle envoyé.



Puis le rendez-vous a rapidement dérapé. Le jeune homme a voulu une relation sexuelle avec la jeune maman que cette dernière a refusé.



Fou de rage, il l'a agressé sexuellement et tenté de la violer, avant de l'étrangler à mort avec son string. Puis il a dissimulé le cadavre dans des buissons.



Grâce au selfie envoyé par la victime, le suspect a rapidement été identifié et placé en garde à vue. Il a avoué les faits aux policiers et a été placé en détention provisoire.