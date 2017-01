Elle a bu de l’eau tiède avec du citron et du miel pendant une année, les résultats sont incroyables !

Crystal Davis, auteure, bloggeuse et globetrotteuse australienne, a décidé de boire de l’eau tiède citronnée avec du miel sur un estomac vide durant une année. Elle était curieuse de voir ce que cette cure changera dans son corps. A la fin de cette expérience, Crystal a été très surprise des vertus de l’eau tiède citronnée qu’elle prenait chaque jour.



La bloggeuse avait l’habitude d’acheter à la pharmacie une boisson à base de citron et de miel, qui l’aidait beaucoup durant ses rhumes. Malgré ceci, avant de se lancer dans ce challenge, elle avait tout de même des doutes par rapport à son efficacité. Après un moment, elle a senti une grande différence entre les deux boissons, l’eau tiède citronnée était plus saine que la boisson qu’elle achetait à la pharmacie.



Elle a commencé de prendre cette boisson chaque matin et s’est fixée une période d’un an pour voir si elle allait produire des miracles comme tout le monde le prétendait.



Après un an, Crystal était très satisfaite. Elle n’avait pas attrapé froid durant toute cette période et n’avait pas eu de problèmes de digestion. La bloggeuse n’a eu aucune maladie et était très étonnée par les bienfaits que lui apportait cette boisson. Elle commença alors à la prendre avec elle partout où elle allait, même durant ses voyages.



La bloggeuse est devenue matinale et n’avait plus besoin de café pour lui procurer de l’énergie. Elle avoue avoir été très désagréable le matin, il lui fallait beaucoup de temps après le réveil pour pouvoir commencer la journée. Mais depuis le début de la cure, les gens autour d’elle ont remarqué la différence et apprécient de plus en plus son attitude agréable.



Comment préparer et prendre cette boisson miraculeuse ?



Faites bouillir de l’eau, mettez-la dans une tasse et laisser tiédir. Ajoutez ensuite le jus du citron et le miel. Cette boisson est à consommer le matin à jeun. Si vous trouvez que l’eau citronnée est très acide, ajoutez encore un peu de miel pour améliorer le goût. Vous pouvez également commencer par un quart de citron au début et augmenter la dose au fur et à mesure.



Les bénéfices de l’eau tiède citronnée le matin



Elle protège contre les infections :



La prise de cette boisson le matin est très bénéfique. Elle stimule le système digestif et hydrate le côlon. Ainsi, vous n’aurez plus de problème de constipation. L’eau tiède au citron a également un effet diurétique, puisqu’elle nettoie les voies urinaires et protège le corps contre les infections.



Elle stimule la digestion :



Le citron aide le foie à produire plus de bile, ceci permet au corps d’extraire facilement les ingrédients nécessaires des aliments et détruire les déchets. Le miel a des propriétés anti-bactériales qui protègent contre les infections. Il stimule également la production du mucus de l’estomac et libère les toxines du corps facilement.



Elle donne de l’éclat à la peau :



La vitamine C, un des principaux composants du citron, favorise la production du collagène et de l’élastine dans l’organisme. Quand le corps à un manque en vitamine C, c’est plus facile pour les rides et les ridules de s’installer. La réparation des tissus conjonctifs devient alors plus complexe. Boire de l’eau citronnée au miel permet ainsi à retarder l’apparition des rides.



Elle fortifie le système immunitaire :



La vitamine C fortement présente dans le citron, aide le corps à absorber facilement le fer. Ce fruit combat naturellement les virus hivernaux et renforce le système immunitaire en général.



Elle donne de l’énergie :



Plus besoin de café ou autres boissons pour vous procurer de l’énergie, cette boisson naturelle fera l’affaire. Le citron est riche en vitamine B et en phosphore qui ont pour rôle de dynamiser le corps et rééquilibrer son pH.



