Economie numérique : Nyamaa révolutionne la restauration numérique en Afrique

Nouvelle plateforme de restauration en ligne, Nyamaa fait son entrée dans le marché camerounais avec un service de commande de menus sur mobile et web. Effectivement opérationnel depuis le 17 Octobre 2017 ; Nyamaa est une venture de restauration boostée par une jeune start-up studio, Pyramid Africa. Nyamaa permet aux clients depuis un terminal mobile ou portable de commander son plat préféré au restaurant de leur choix et de se faire livrer en 30 minutes au bureau et à domicile.



Nyamaa (idiome francamglais familier signifiant repas, mets ou cuisine) avec sa signature « Cliquez – Commandez – Savourez », dénote sa « couleur locale » et se présente comme le produit qui s’adresse à toutes les couches sociales avec des prix adaptés à toutes les bourses, pour des menus de toutes les régions, de plusieurs pays du continent et du monde. C’est aussi une marque identitaire de ses promoteurs qui sont des camerounais résidant au Cameroun. Leur idée de départ n’était pas de faire dans du fun, mais de proposer un service de qualité, ayant compris le réel besoin de leurs concitoyens quant aux coûts et au facilités qui les accompagnent, aux disponibilités de tout type, aux choix et surtout en terme de temps.



D’après des chiffres sur les tendances du M-commerce au Cameroun en 2016, le taux de fidélité du M-consommateur au Cameroun est de 26% ; une donnée qui augure des perspectives favorables pour le secteur économique national et pour les consommateurs locaux. Fort du grand taux de visites recensé de 2015 à 2016, il a été observé au Cameroun que le taux de visite a été de 146% sur mobile : le record en Afrique francophone. Aussi, c’est à bon escient que les camerounais et résidents étrangers au Cameroun pourront trouver l’application Nyamaa (www.nyamaa.com) sur Google Play Store dans les prochains jours et sur le web.



Nyamaa : quels changements ?



Des innovations ont été apportées et de nombreuses améliorations accompagnent cette application – contrairement à des versions antérieures. Un réseau de plus de deux centaines de restaurants y est référencé. Et le procédé de commande s’effectue simplement via l’application avec les détails du client quant à son menu (quantités, prix, heure de livraison, etc.). Le restaurant en est notifié. Le repas est cuisiné selon les délais impartis et communiqué au client. S’en suit la livraison de la commande au client.



D’après le board management de cette jeune start-up qui ouvre en grand ses portes au Cameroun, il y a du fort potentiel lorsqu’on sait que le taux de pénétration d’internet sur les souscriptions mobiles est évaluée de 80% au Cameroun, c’est un avantage pour les abonnés téléphoniques qui bénéficient d’une assistance 7 jours/7 ; Service de Conciergerie disponible 7jours/7 de 8h à 21h ; de livraisons par des mobiles à véhicules et surtout cette aisance de référencement de restaurants sur l’application ; lequel permet d’aisément switcher et de trouver le menu qui sied aussi à sa bourse.



