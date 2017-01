E-commerce / Commerce traditionnel en Côte d’Ivoire : Acheter ou pas en ligne ?

La Côte d’Ivoire est alors considérée comme l’un des principaux pays d’Afrique francophone à connaître cet essor considérable dans le secteur du e-commerce, avec plusieurs sites et plateformes de vente sur internet. Sachant que le marché ivoirien est l’un des plus dynamique de l’Afrique de l’Ouest qui offre de nombreuses opportunités d’investissement,avec 40% du PIB de l’UEMOA, cette activité s’est très rapidement développée sur le territoire.



Par ailleurs, face à l’installation massive des acteurs du commerce en ligne, les populations sont de plus en plus entre crainte et satisfaction. certains y croient fermement tandis que d’autres restent sceptiques face à la crédibilité de l’outil internet et de toutes les activités qui s’y déroulent.



Il y a d’une part les personnes pour qui le commerce en ligne est aubaine qui est en faveur du développement numérique et dont la crédibilité permettra au fil des années de redorer l’image enrayée de la Côte d’Ivoire sur internet. Pour ces fanatiques, l’achat en ligne est une révolution qui vient faciliter la vie aux consommateurs à travers la dématérialisation du processus d’achat.



Ceux-ci constituent un peu plus de 15% de la population utilisatrice de l’outil internet dans le pays. Pour toutes leurs opérations d’achat de biens de consommations, de réservation d’hôtels, de billets d’avions et biens d’autres, ces personnes sont chaque jour très nombreuses à naviguer sur ces sites internet qui offrent des produits et services. Ceux-ci enregistrent des milliers de visiteurs tous les jours. C’est par exemple le cas du site de réservation d’hôtel en ligne Jumia Travel qui vient de dépasser les millions de visiteurs mensuels.



Et d’autres part, il y a ceux pour qui l’internet n’a aucun intérêt particulier. Selon ces derniers, il paraît plus fiable d’acheter en magasin en ayant un contact physique avec l’objet, plutôt que de commander en ligne et se faire livrer. Ils pensent surtout que les sites de ventes en ligne ne sont pas fiables pour diverses raisons. Non seulement les prix sont différents de ceux du marché, mais il s’y ajoutent les frais de livraisons.



De plus, on n’a pas toujour l’assurance de recevoir exactement ce qu’on a commandé. En plus de leur point de vue déjà figée ceux-ci sont parfois confortés dans leur position par les témoignages de certains clients mécontents sur les forums des réseaux sociaux qui reprochent entre autres les retards des livraisons, l’échange de la marchandise commandée etc .



Pourtant face à l’engouement des « fanatiques » du commerce électronique, elles sont parfois tentées de s’y essayer. Car de toutes les façons il est indéniable que le commerce traditionnel ne s'effacera pas mais la technologie submerge de plus en plus si bien que tous seront bien obligés de s’y mettre d’une manière ou d’une autre.